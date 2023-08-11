«Восемь месяцев лечили»: нарколог Шуров подтвердил срыв Паши Техника Нарколог Шуров подтвердил срыв рэпера Паши Техника после 8 месяцев лечения

Фото: t.me/pashatecknikk

Рэпер Паша Техник

Рэпер Паша Техник после восьми месяцев лечения от наркозависимости сорвался и снова начал употреблять, рассказал NEWS.ru врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, сейчас Техник выкладывает у себя в блоге видео в состоянии интоксикации.

Паша Техник в срыве. Да, употребляет. <...> Если он захочет, он отработает срыв. Мы его вытаскивали с того света из реанимации, еле откачали, восемь веществ было. И он получил хороший шанс, на протяжении восьми месяцев занимались с ним его проблемами, лечили, прикрепили к психологу, то есть разработали целый план. Но он хочет вести себя вот так. У нас же есть свобода воли... — рассказал Шуров.

Ранее Шуров сообщил, что Паша Техник находится на связи со своим лечащим доктором. Шуров отметил, что если он попросит о помощи, ему готовы помогать. По словам нарколога, такие люди обычно попадают на лечение после передозировки.

В октябре 2022 года Техник впал в кому и был госпитализирован, его жена Ева Карицкая сообщала, что перед этим он употребил различные наркотические вещества. Вскоре рэпер пришел в себя, но уже через месяц снова попал в больницу после того, как потерял сознание на улице. В апреле 2023 года стало известно, что Паша Техник проходит курс лечения в наркологической клинике, из которой его выписали в сентябре.

В июле Техника арестовали на 13 суток из-за татуировок с нацистской символикой, — птицы с железным крестом и Карлсоном со свастикой вместо пропеллера. Впоследствии он решил убрать обе тату.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.