Мишустин заверил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

https://static.news.ru/photo/58e69a9a-2e52-11eb-9bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться на добровольной основе, никто никого заставлять не будет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет, — подчеркнул глава кабмина на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

По его словам, необходимо, чтобы медицинские организации в субъектах РФ были готовы к приёму и хранению вакцины. В каждом регионе должны быть контейнеры для перевозки препаратов от места производства до медицинских учреждений, а также другое соответствующее оборудование, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнётся в 2021 году и будет проходить на добровольной основе.

Как писал NEWS.ru, вакцина от COVID-19 защищает не от заболевания, а от тяжёлого течения болезни и смерти. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем и от проникновения его в организм.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»). С момента регистрации «Спутника V» в гражданский оборот выпущено 117 тысяч доз вакцины. В настоящее время производится вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников.

Также в ближайшее время будет зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.