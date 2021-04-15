Мишустин распорядился вернуть деньги за несостоявшиеся турпоездки

https://static.news.ru/photo/3907ed88-9e13-11eb-ad15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне получат деньги, уплаченные ими за туристические поездки по договорам, заключённым по 31 марта 2020 года включительно. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство внесло изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь».

Корректировка срока связана с тем, что на проведение необходимых расчётов туроператорам требуется больше времени.

Речь идёт о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и её категория, питание. Сроки переноса поездки определят по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

Если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придётся. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены.

Как писал NEWS.ru, на перенос поездок в Турцию из-за отменённого авиасообщения согласились примерно 60–65% российских туристов. Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов считает, что это выгодно как самим путешественникам, так и туроператорам.