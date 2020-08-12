Мишустин совершит рабочую поездку по Дальнему Востоку

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Премьер-министр России Михаил Мишустин с 13 по 18 августа посетит с рабочей поездкой Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

В планах премьера — посещение социальных и производственных объектов Дальнего Востока и встречи с руководителями областей. В частности, на Камчатке он проведёт совещание по электроэнергетике и вопросам газификации региона. В Благовещенске у Мишустина запланировано совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию ДФО. В Амурской области председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, а также ряд министров.

Как передаёт ТАСС, посещение Хабаровского края в программе поездки премьера на данный момент не значится.

В маршруте премьера нет также и Приморского края с Владивостоком. Как писал ранее NEWS.ru, есть информация, что в планы поездки могут быть внесены коррективы. И это явно намёк на сохраняющуюся возможность прилёта Мишустина в Хабаровск. Так сказать, экспромтом.