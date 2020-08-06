Премьер-министр Михаил Мишустин во второй раз отправляется в регионы, и опять в проблемную зону. Теперь — на Дальний Восток. Для главы правительства, который слывёт в основном финансовым теоретиком, специалистом в области цифровизации фискальной политики, настало время доказать, что он политик-практик, способный возглавить работу на самом ныне остром направлении — в регионах. Где как раз реализуются стержневые национальные проекты, буксующие по причине недофинансирования.

Фактически Мишустин на деле должен оценить и подтвердить реалистичность собственного тезиса, изложенного в его выступлении в Госдуме: до 2024 года поднять уровень жизни на Дальнем Востоке «до среднего по стране, а может, и выше». Тут уж планы президента — планы премьера. Собственно, планов, в том числе и по этому региону, у нас громадьё, куда сложнее обстоят дела с их претворением в жизнь. Чего стоила по факту не давшая искомого результата широко разрекламированная кампания «дальневосточного гектара», который без инфраструктуры и льготных кредитов оказался «галочкой» для отчётности полпреда президента. Премьер, видимо, вернётся к этому проекту, что явно не улучшит положение полпреда Юрия Трутнева.

Михаилу Владимировичу предстоит «на земле» проанализировать ситуацию и в откровенно депрессивных Еврейской автономной области и на Камчатке, прикинуть, сколько из выделяемых регионам дополнительных 400 млрд рублей «отстегнуть» Дальнему Востоку. По предварительным данным, премьер может объявить о введении двухпроцентной ипотеки при максимальном кредите на постройку дома в 12 млн рублей и первоначальном взносе в 15% от суммы.

Впрочем, главная интрига, без сомнения, заключается в том, почтит ли своим визитом премьер бунтующий Хабаровский край. Примечательно, что изначально самый проблемный на сегодня регион в маршрутном листе Мишустина не значился. Не исключено, что кремлёвская администрация и аппарат нового главы правительства не видели в таком приезде особых дивидендов ни для премьера, ни для системы власти в целом, поскольку ставка делается на усталость протестующих.

Михаил Мишустин government.ru

Действительно, если присутствие премьера не стало бы стабилизирующим фактором положения в крае, то и все итоги трудного вояжа оказались бы смазанными. Между тем есть информация, что в планы поездки могут быть внесены коррективы. И это явно намёк на сохраняющуюся возможность прилёта Мишустина в Хабаровск. Так сказать, экспромтом.

Видимо, с одной стороны, брать на себя часть работы Михаила Дегтярёва, снимая с него и часть ответственности за положение в регионе, Мишустину, что называется, не с руки. Если уж назначили члена ЛДПР потенциальным «козлом опущения», чтобы на его контрасте прислать в регион опытного хозяйственника, которого всё-таки примут, то свою чашу он должен испить до дна.

Но, с другой стороны, для Хабаровска запланированы особые умиротворяющие подарки, в частности только для сооружения противопаводковой инфраструктуры краю выделяют 3 млрд рублей. И если кулуарные переговоры с местными элитами, начиная с последователей бывшего «вечного» губернатора Виктора Ишаева, позволят прийти к осязаемому компромиссу, то премьер вполне может выкроить в своём графике день для своего явления в Хабаровск и стать на сто процентов политической фигурой, способной снизить общее напряжение и прочертить пути потенциального компромисса. Так что, видимо, такие переговоры будут вестись до последнего. А врио губернатора Дегтярёв вполне сможет осуществить свою розовую мечту: париться в бане с большими начальниками ради интересов народа. Так что пар ему надо держать сухим.

Кстати, в маршруте премьера нет и Приморского края с Владивостоком. Но, видимо, такой момент должен подтвердить, что в хозяйстве у Олега Кожемяко всё в полном порядке. И сложная операция по его «внедрению» принесла свои плоды.