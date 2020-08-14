Минздрав ответил на опрос об отказе врачей прививаться российской вакциной

https://static.news.ru/photo/251ed4da-de1a-11ea-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: RDIF/Handout via Xinhua

Министерство здравоохранения России с вниманием относится к любой информации относительно зарегистрированной 11 августа отечественной вакцины против коронавируса, в том числе от медицинских работников, которые, согласно опросу, боятся её делать. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Олег Салагай.

Доверие нужно заслужить годами применения. Это нормально. По некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий. Однако доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности, а результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины, — сообщил чиновник в Telegram-канале.

Он добавил, что министерство с вниманием относится к любой информации, поступающей от медиков, и эта информация не станет исключением.

Как писал NEWS.ru, большинство российских врачей, опрошенных мобильным приложением «Справочник врача», выразили скептическое отношение к вакцине от COVID-19, которая создана в Центре Гамалеи. В исследовании приняли участие три тысячи медиков, из них 52% заявили, что не готовы делать себе прививку данным препаратом. На вакцинацию согласны только 24,5% опрошенных. Главной причиной недоверия к российской вакцине медики назвали отсутствие достаточных данных о её эффективности. Такой позиции придерживаются 66% опрошенных.

Позднее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал сообщения о том, что россияне якобы не хотят прививаться созданной центром вакциной от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что препарат перед регистрацией прошёл все необходимые процедуры, доказавшие его эффективность и безопасность.

Также вакцина «Спутник V» подверглась критике за рубежом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал её безосновательной. По его словам, нападки на препарат объясняются страхом конкуренции.

Российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.