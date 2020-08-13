Создатель вакцины от COVID-19 ответил на слухи об отказе врачей прививаться

https://static.news.ru/photo/0268173c-de04-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал сообщения СМИ о том, что россияне якобы не хотят прививаться созданной центром вакциной от коронавируса «Спутник V».

Некоторое время назад Meduza, ссылаясь на данные опроса в приложении «Справочник врача», в котором участвовали более трёх тысяч человек, сообщила, что более половины из них не желают прививаться. Причину отказа врачи объяснили тем, что вакцина создана в слишком короткие сроки и недостаточно данных о её безопасности и эффективности. Согласились сделать прививку не более четверти опрошенных.

Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались, — сказал Гинцбург ТАСС.

Он пояснил, что существует два варианта избежать коронавируса — вакцинироваться или переболеть в тяжёлой форме, поскольку лёгкая не даёт продолжительной защиты. Однако заболевание в тяжёлой форме может с высокой вероятностью дать последствия для организма на всю оставшуюся жизнь или же привести к летальному исходу. Учёный подчеркнул, что медикам это хорошо известно.

Поэтому есть выбор: отказаться от вакцинации и идти по такому пути или же вакцинироваться, — пояснил глава центра Гамалеи.

Он также отметил, что «Спутник V» перед регистрацией прошёл все необходимые процедуры, доказавшие его эффективность и безопасность.

Российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» подверглась критике за рубежом. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал её безосновательной. По его словам, нападки на препарат объясняются страхом конкуренции.