Минздрав отверг спад пандемии

https://static.news.ru/photo/4758f790-915f-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал снижение заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, ещё рано говорить о том, что эпидемия пошла на спад.

Он отметил, что в настоящие время в стране удалось достичь баланса по госпитализациям. В результате во многих регионах нет нужды в новых койках медицинских учреждений. Однако есть несколько территорий, которым это всё ещё необходимо.

Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: всё, мы пошли на спад. Пока нет, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов. По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.