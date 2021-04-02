Минздрав опроверг данные о возникновении болезней при отсутствии секса

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В Минздаве оценили данные о возникновении болезней при отсутствии секса. Главный внештатный специалист ведомства по репродуктивному здоровью Олег Аполихин считает, что это не доказано.

Ранее появилась информация, что длительное воздержание от секса ведёт к проблемам со здоровьем. Аполихин отметил, что сообщения о воспалительных процессах и других болезнях, возникающих при длительном воздержании, объясняются желанием «хайпа».

Зато есть точное подтверждение того, что частая смена половых партнёров влечёт эпидемию инфекций, передающихся половым путём, — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Ранее внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал наиболее частые онкологические заболевания у мужчин и женщин. По его словам, у сильного пола это, прежде всего, рак трахеи и бронхов, предстательной железы и желудка. У дам это чаще рак молочной железы и матки. И у тех, и у других в списке наиболее частых заболеваний также встречаются онкология кожи и ободочной кишки.

Как сообщал NEWS.ru, пожилой москвич умер во время секса с приехавшей к нему подругой. Несмотря на прыть в постели, организм подвёл: во время соития у мужчины оторвался тромб.