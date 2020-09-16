Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/aa1bf440-f839-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ пока не получило предложение о введении ограничений на продажу алкогольных напитков во время длинных новогодних каникул, но если оно поступит, то будет обязательно рассмотрено. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Автором инициативы стал член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предлагает ограничить продажу алкогольных напитков во время праздничных дней с 14:00 до 18:00.

Данная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При её поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами, — цитирует пресс-службу Минздрава РИА Новости.

В ведомстве при этом напомнили, что все международные исследования показывают, что сокращение срока, в течение которого можно купить алкоголь, снижает его потребление, уменьшает связанные с ним риски и снижает смертность населения.

Как писал NEWS.ru, ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что вслед за повышением акциза на табачные изделия в России вырастут налоги на бензин и алкогольную продукцию.