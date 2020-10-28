Минтруд намерен пересмотреть критерии оценки бедности

https://static.news.ru/photo/b697ca3c-1927-11eb-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минтруде считают, что прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Критерии её оценки необходимо пересмотреть. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться, — цитирует Пудова ТАСС.

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов замминистра труда заявил, что в министерстве разрабатывают законопроект о новой методике расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели, — подчеркнул Пудов.

Как писал NEWS.ru, по новой методике расчёта МРОТ будет превышать прожиточный минимум, в 2021 году разница составит 90 рублей, а в 2022-м около 500 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что это один из инструментов борьбы с бедностью.

С 2021 года МРОТ должен возрасти на 662 рубля, до 12 792 рубля. Его повышение затронет 3,9 млн человек.