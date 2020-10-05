МРОТ в России превысит прожиточный минимум

https://static.news.ru/photo/b688d262-07ab-11eb-a313-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Согласно новой методике расчёта, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет превышать прожиточный минимум. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, — цитирует министра РИА Новости.

Он пояснил, что в 2021 году разница между МРОТ и прожиточным минимумом составит 90 рублей, а в 2022-м — около 500 рублей.

Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью, — добавил глава ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ с 2021 года. Согласно ему, минимальная зарплата должна возрасти на 662 рубля, до 12 792 рублей. По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.