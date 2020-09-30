МРОТ с 2021 года увеличится на 662 рубля

https://static.news.ru/photo/4afbe2ac-0312-11eb-b843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года. В итоге он увеличится на 662 рубля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрея Исаева. Со следующего года МРОТ предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан — его размер будет составлять 42% от медианной заработной платы.

Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Согласно внесённым в этом году поправкам в Конституцию, минимальный размер оплаты труда должен быть на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагал установить минимальный размер оплаты труда в 30 тысяч рублей. Проректор Финансового университета Александр Сафонов объяснял, чем это чревато.