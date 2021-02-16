Минсельхоз рассказал о потолке цены на яйца и мясо птицы

https://static.news.ru/photo/f5d198c2-70e3-11eb-9294-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Минсельхоз России работает с производителями, чтобы не допустить роста оптовых цен на птицу и яйца. В ведомстве сообщили, что эти категории не должны подорожать сильнее продовольственной инфляции.

В 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции, — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

В ведомстве ничего не знают о повышении отпускных цен со стороны поставщиков курятины и яиц. Минсельхоз заверил, что среднегодовая цена на продукцию птицеводческого сектора почти неизменна последние несколько лет. Этого удалось достичь благодаря увеличению объемов производства в России и высокому уровню конкуренции на внутреннем рынке.

Среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в прошлом году были даже ниже, чем в 2019-м, добавили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в краткосрочной перспективе из-за закупок импортных кормов и ухудшения эпизоотической обстановки в некоторых регионах могут появиться предпосылки для некоторого повышения отпускных цен. Этому способствует и конкуренция за объёмы продукции между ретейлерами и переработкой, которые иногда предлагают более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.

Баланс спроса и предложения будет достигнут примерно к концу первого квартала 2021 года, считают в Минсельхозе. Животноводческие предприятия сэкономят на кормовой базе, что обеспечит снижение себестоимости производства.

Росстат сообщил, что в 2020 году яйца подорожали на 15,1% при продовольственной инфляции в 6,7% (общий уровень инфляции составил 4,9%).

Ранее NEWS.ru писал, что производители мяса птицы и яиц запросили повышения отпускных цен на величину до 10%. Об этом торговые сети уведомили Минпромторг.