В российских школах еженедельно будут исполнять гимн и поднимать флаг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Флаг России

Министерство просвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС. В министерстве уже отмечали, что рассчитывают внедрить эту систему повсеместно с начала следующего учебного года.

Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба, — сказал Кравцов.

Исполнение государственного гимна планируют запускать каждую новую учебную неделю. В этот момент на школьных площадках будет подниматься государственный флаг РФ.

Кравцов уже говорил, что считает такую практику очень важным элементом в патриотическом воспитании школьников. Он выражал уверенность, что поднятие флага и исполнение гимна давно нужно было внедрить в российских школах. Для этого в стране ведется активная подготовка. Все учебные заведения России обеспечиваются государственной символикой.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею поднимать государственный флаг и исполнять гимн России в школах. Он призвал перенести введение этой традиции там, где пока это сложно реализовать.