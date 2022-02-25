Миколог рассказал, какие грибы можно найти в подмосковных лесах

Сейчас, в конце февраля, в подмосковных лесах остались только грибы-«пенсионеры», это самый негрибной сезон, считает миколог Михаил Вишневский. По его словам, сейчас можно собрать только выросшие зимой грибы, которые сохранились до весны, пишет РИАМО.

Если сейчас в лесах и можно что-то найти, то это «пенсионеров» — грибы, выросшие зимой и оставшиеся до весны, которые потенциально съедобны. На холоде они хорошо сохраняются, но внешний вид у них небольшой. Такого обилия, как в декабре-январе, конечно, нет. Сейчас, если так можно выразиться, самый негрибной сезон, — подчеркнул Вишневский.

При этом он указал, что многие грибы, которые начали расти в декабре, уже сошли. Среди них была, например, обыкновенная вешенка. Вишневский считает, что сейчас за один заход грибники смогут набрать грибов максимум на сковородку.

Ранее Вишневский рассказал, что солёные грибы, если их не съесть быстро, могут покрыться плесенью и стать токсичными. Употребление их в пищу может привести к развитию рака печени.