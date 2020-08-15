МГУ стал первым среди вузов России в Шанхайском рейтинге

https://static.news.ru/photo/749541e6-debc-11ea-96f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский государственный университет им. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в институциональном рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU), в котором занял 93-е место.

По словам проектора вуза Леонида Гусева, для МГУ это хороший результат, но за позицией университет не гонится.

Московский университет не гонится за позиционированием в рейтингах, мы постоянно усиливаем работу по полноценному развитию университета, как образовательной составляющей, так и научной, — подчеркнул он.

Гусев отметил, что благодаря этому МГУ регулярно занимает уверенные позиции в мировых рейтингах, передаёт ТАСС.

При составлении рейтинга ARWU учитывается количество лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, а также высокоцитируемых исследователей, число статей, опубликованных в журналах Nature и Science, и статей, проиндексированных в Science Citation Index — Expanded и Social Sciences Citation Index, взвешенный показатель предыдущих индикаторов в расчёте на одного сотрудника университета.

Ранее NEWS.ru писал, что МГУ стал лучшим вузом из РФ в предметном рейтинге ARWU по физике, войдя в группу 51–75. Второй среди российских вузов в этой категории — Новосибирский государственный университет, вошедший в группу 101–150. Третий — Московский физико-технический институт, попавший в группу 151–200.