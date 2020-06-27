МГУ стал лучшим российским вузом в предметном рейтинге ARWU по физике

https://static.news.ru/photo/663beaca-b9da-11ea-a11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский государственный университет стал лучшим вузом из РФ в предметном рейтинге Академического рейтинга университетов мира (ARWU) по физике, войдя в группу 51-75.

Второй среди российских вузов в этой категории — Новосибирский государственный университет, вошедший в группу 101-150. Третий — Московский физико-технический институт, попавший в группу 151-200. Среди российских учебных заведений в предметном рейтинге по математике лидирует Высшая школа экономики (группа 101-150), на втором месте — Санкт-Петербургский государственный университет (группа 151-200), а МГУ и Российский университет дружбы народов находятся в группе 301-400. В рейтинг по химии вошли МГУ и Новосибирский госуниверситет, они попали в группы 301-400 и 401-500 соответственно, передаёт РИА Новости.

В рейтинг по науке вошёл Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (группа 301-400), в предметный рейтинг по машиностроению попали Томский политехнический университет (группа 51-75) и Новосибирский госуниверситет, (группа 301-400).

С 2009 года компания ShanghaiRanking Consultancy публикует версию Академического рейтинга университетов мира (ARWU) по предметным областям. В ней указан рейтинг университетов по 54 предметным областям в следующих категориях: естественные науки, инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицина и общественные науки. В рейтинге участвовало более четырёх тысяч университетов мира. Первоначальной целью рейтинга было желание «выяснить разрыв между китайскими университетами и университетами мирового класса, в частности с точки зрения академической и научно-исследовательской деятельности». Вместе с тем в настоящее время ARWU является одним из ведущих мировых рейтингов университетов.

Как писал NEWS.ru ранее, студентам и выпускникам Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) предлагает более десяти вакансий на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба университета.