Метеорологи пообещали москвичам тёплую погоду с дождём в четверг

https://static.news.ru/photo/e7012f7c-f8a4-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно прогнозам метеорологов, в Москве ожидается тёплая дождливая погода в четверг.

Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор Североатлантического циклона. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, после полудня кратковременные дожди, местами ливневого характера, возможны грозы. Плюс 20 — плюс 22 сегодня в Москве, плюс 18 — плюс 23 в Подмосковье, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что ожидается усиленный юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду с отдельными порывами до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу, атмосферное давление к вечеру опустится ниже нормы — до 737 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что 17 сентября в Москву на один день придёт летняя погода.