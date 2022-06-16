Мэру Первоуральска может грозить тюрьма за карикатуру с головой Соловьева

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Соловьёв

Карикатура мэра Первоуральска Игоря Кабеца, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает голову журналисту Владимиру Соловьеву, изображенному с раздвоенным, как у змеи, языком могут трактовать как угрозу убийством, заявила адвокат Валерия Леонова. По её словам, за это может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец запостил картинку, на которой он отсекается голова Соловьёва. Такая картина может быть воспринята как угроза убийством статья 119 Уголовного кодекса РФ и отсутствие словесных угроз не исключает уголовной ответственности по данной статье. Угроза убийством может быть выражена в любой форме. Опасность данного преступления состоит в создании для потерпевшего тревожной обстановки, страха за свою или своих близких жизнь и здоровье, — отметила эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Она подчеркнула, что максимальное наказание по такому делу составляет до двух лет лишения свободы.

В связи с чем, такие действия Игоря Кабец, при наличии оснований у Владимира Соловьева опасаться осуществления этой угрозы, могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ. Максимальным строгим наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок до двух лет, — подытожила она.

Это не первый конфликт телеведущего с жителями и чиновниками Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге резко негативно отнеслись к словам Соловьева, который назвал город «центром мерзотной либероты». Слова прозвучали во время эфира программы «Полный контакт» с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Горожане предположили, что журналист перестал ассоциировать себя с народом.