«Медуза» обжаловала в суде статус СМИ-иноагента

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Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Документ подписал глава ведомства Сергей Кравцов после стрельбы в гимназии в Казани, передаёт ТАСС.

Образовательным учреждениям, в частности, предписано проверить состояние защищённости организаций, а также выработать дополнительные меры с учётом анализа обстановки в конкретном регионе. Помимо этого, в педагогических коллективах необходимо будет провести разъяснительную...