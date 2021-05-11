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«Медуза» обжаловала в суде статус СМИ-иноагента

17:05, 11 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интернет-издание «Медуза» подала исковое заявление в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой об отмене решения министерства юстиции о включении в список СМИ — «иностранных агентов». Об этом сообщила сама редакция.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Основное в иске — неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом, дискриминация СМИ и выход РФ за пределы своей юрисдикции, — заявил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

23 апреля Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Так называется юридическое лицо, которым является издание «Медуза». Генеральный директор издания Галина Тимченко заявила, что редакция обжалует это решение.

В Евросоюзе осудили действия российских властей за ограничение работы журналистов и выступили в поддержку «Медузы».

Ранее издание «Медуза», после того как Минюст РФ присвоил ему статус иноагента, начало сбор пожертвований. В редакции рассказали, что из-за этого СМИ лишилось рекламодателей, а следовательно, и денег для обеспечения работы.

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