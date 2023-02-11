Медики разрушили один из мифов о преимуществах стройности Российские геронтологи не нашли прямой взаимосвязи между стройностью и долгой жизнью

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Снижение калорийности употребляемой пищи на 25% может замедлить процессы старения и привести к значительному сокращению риска смертности. К таким выводам пришли ученые Колумбийского университета. Российские врачи-гериатры, комментируя выводы американских коллег, заявили, что исследований на данную тему очень много, но до сих пор конкретных данных нет, а старение представляет собой многофакторный процесс. Мнение отечественных специалистов приводит РБК.

Продолжительность жизни — это очень сложный, многофакторный показатель условий, в которых мы обитаем: социальных условий, доступности медицинской помощи, качества питания, возможности не заниматься тяжелым физическим трудом, — заявил председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ имени М. В. Ломоносова, врач-гериатр Валерий Новоселов.

В свою очередь заместитель директора Институт общей клинической патологии Юрий Конев пояснил, что с возрастом потребность в высококалорийной пище снижается, после 45 лет этот показатель уменьшается на 10%, после 60 на 15%. При этом после 75 лет необходимо употреблять достаточно белка, чтобы избежать старческой астении. Эксперт подчеркнул, что в процессах старения большую роль играет сбалансированность питания, что в России могут себе позволить далеко не все пожилые люди.

Конев также добавил, что не менее негативно на организм влияет не только ожирение, но и истощение. Он рассказал об исследовании австралийских ученых, которые пришли к выводу, что продолжительность жизни людей с небольшим дефицитом массы тела меньше, чем у людей с нормальным весом или имеющих небольшой избыток. Причем, исходя из исследований, последние живут дольше всех.

Ранее диетолог Василиса Пономарева рассказала, что растительная диета, богатая клетчаткой, может помочь предотвратить развитие рака. Эксперт добавила, что витамин D, фолиевая кислота, кальций, омега-3 жирные кислоты помогают снизить воспаление в организме и повысить иммунитет. Она также порекомендовала изменить образ жизни, например найти какое-то активное занятие.

В свою очередь генетик Александр Карасев предупредил, что так называемые уколы молодости могут спровоцировать развитие онкологии. Он отметил, что после омолаживающих инъекций часто наблюдались случаи возникновения раковых опухолей. Это происходит из-за того, что уколы запускают механизм образования клеток рака.