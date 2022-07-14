Машины каршеринга предложили заблокировать от пьяных водителей Депутат ГД Хамзаев: на машины каршеринга нужно установить алкозамки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На машины каршеринга нужно установить алкозамки, не позволяющие запустить двигатель без проверки на трезвость, заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев «Парламентской газете». Соответствующее письмо с инициативой он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву. По словам депутата, водители каршеринга опасны для участников дорожного движения и проблема обострилась в последние месяцы.

Считаю, что все автомобили должны быть оснащены устройством, не допускающим пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя на трезвость. Это в значительной мере станет действенным барьером для нахождения пьяных граждан за рулем, — сказал Хамзаев.

Он добавил, что компании проката автомобилей нужно обязать устанавливать алкозамки.

Как считает координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов, это может повысить цены на услуги каршеринга, так как алкозамок с установкой и обслуживанием стоит до 100 тысяч рублей. Кроме того, устройства могут не срабатывать или показывать ложный результат.

Отмечается, что в Европе алкозамки используют больше 20 лет, больше всего их установлено в Швеции.

Утром 9 июля в Новосибирске водитель легкового каршерингового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия один человек погиб, ещё трое пострадали.