Машина сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве

На юго-западе Москвы автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Об этом в Telegram сообщил департамент транспорта столицы.

На улице Авиаторов в районе д. 2 автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас дети на каникулах. Пожалуйста, будьте особенно внимательны за рулём, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Это девятимесячный младенец и два ребёнка — четырёх и пяти лет.

Ранее сообщалось, что в ДТП в центре Москвы был признан виновным блогер Эдвард Бил. Суд назначил ему ограничение свободы на два года.