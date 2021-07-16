Машина сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:51, 16 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На юго-западе Москвы автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Об этом в Telegram сообщил департамент транспорта столицы.
На улице Авиаторов в районе д. 2 автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас дети на каникулах. Пожалуйста, будьте особенно внимательны за рулём, — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Это девятимесячный младенец и два ребёнка — четырёх и пяти лет.
Ранее сообщалось, что в ДТП в центре Москвы был признан виновным блогер Эдвард Бил. Суд назначил ему ограничение свободы на два года.