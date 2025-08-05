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05 августа 2025 в 11:31

Мармелад из красной смородины: нужно всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мармелад из красной смородины — это яркий десерт с идеальным балансом кислинки и сладости, где нежная желеобразная текстура подчеркивает свежий ягодный вкус. Для его приготовления нужно всего три ингредиента.

Рецепт: промойте 500 г красной смородины, отделите от веточек и разомните деревянной ложкой. Протрите через сито, чтобы удалить косточки, — должно получиться около 300 мл чистого сока. Смешайте сок с 300 г сахара и варите на среднем огне 20 минут, постоянно помешивая. Добавьте 15 г желатина, предварительно замоченного в 50 мл воды, и проварите еще 5 минут (не кипятите!). Разлейте по формочкам или на пергамент тонким слоем, оставьте при комнатной температуре на 4 часа.

Готовый мармелад поражает прозрачным рубиновым цветом и насыщенным вкусом — природная кислинка смородины смягчается сладостью, а легкая желейность делает его приятным для детей. Храните в холодильнике до двух недель — это идеальный полезный десерт к чаю или начинка для выпечки!

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смородина
мармелад
рецепты
ягоды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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