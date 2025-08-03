Маринованные помидоры дольками — вкус лета! Даже 20 банок мало! Этот рецепт превратит ваши любимые салатные помидоры в потрясающую закуску, которая будет радовать вас всю зиму. Сочные дольки в ароматном маринаде с чесноком и зеленью — просто объеденье!

Ингредиенты на банку 0,5 л:

салатные помидоры (розовые, «Бычье сердце», желтые) — сколько войдет;

подсолнечное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 2–3 веточки;

петрушка — 2–3 веточки;

лук репчатый — 3–4 кольца.

Для маринада (на 3 л воды):

соль — 3 ст. л.;

сахар — 7 ст. л.;

уксус 9% — 1 стакан (250 мл).

Приготовление:

Сначала готовим маринад: в кипящую воду добавляем соль, сахар и уксус. Даем покипеть 2 минуты, затем немного остужаем. В чистые банки на дно выкладываем подсолнечное масло, очищенные зубчики чеснока, зелень и нарезанный кольцами лук. Помидоры моем, режем на 5–6 крупных долек (в зависимости от размера) и аккуратно укладываем в банки. Заливаем помидоры теплым маринадом, оставляя около 1 см до края банки. Стерилизуем банки в кипящей воде 15 минут, затем сразу закатываем стерильными крышками. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

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