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03 августа 2025 в 21:15

Маринованные помидоры дольками — вкус лета! Даже 20 банок мало

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные помидоры дольками — вкус лета! Даже 20 банок мало! Этот рецепт превратит ваши любимые салатные помидоры в потрясающую закуску, которая будет радовать вас всю зиму. Сочные дольки в ароматном маринаде с чесноком и зеленью — просто объеденье!

Ингредиенты на банку 0,5 л:

  • салатные помидоры (розовые, «Бычье сердце», желтые) — сколько войдет;
  • подсолнечное масло — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 2–3 веточки;
  • петрушка — 2–3 веточки;
  • лук репчатый — 3–4 кольца.

Для маринада (на 3 л воды):

  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 7 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 стакан (250 мл).

Приготовление:

  1. Сначала готовим маринад: в кипящую воду добавляем соль, сахар и уксус. Даем покипеть 2 минуты, затем немного остужаем. В чистые банки на дно выкладываем подсолнечное масло, очищенные зубчики чеснока, зелень и нарезанный кольцами лук.
  2. Помидоры моем, режем на 5–6 крупных долек (в зависимости от размера) и аккуратно укладываем в банки. Заливаем помидоры теплым маринадом, оставляя около 1 см до края банки.
  3. Стерилизуем банки в кипящей воде 15 минут, затем сразу закатываем стерильными крышками. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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