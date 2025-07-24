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24 июля 2025 в 10:00

Махровая ирландская роза! Роскошный цветок для сада и букетов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Махровая ирландская роза! Роскошный цветок для сада и букетов! Эустома крупноцветковая (Eustoma grandiflorum), также известная как лизиантус или ирландская роза, покоряет сердца цветоводов изысканными махровыми цветами. Несмотря на тропическое происхождение, современные сорта успешно выращиваются в российских условиях.

Характеристики растения

  • Высота: 30–90 см (горшечные/садовые формы)
  • Диаметр цветков: 5–8 см
  • Палитра: белые, розовые, сиреневые, фиолетовые оттенки
  • Период цветения: июль — сентябрь

Особенности агротехники: выращивается как однолетник в открытом грунте, требует рассадного метода (посев в декабре — феврале), предпочитает рассеянный свет и защиту от ветра, оптимальная температура: 18–22 °C.

Флористическая ценность: сохраняет свежесть в срезке две-три недели. В 2023 году заняла второе место в рейтинге самых востребованных свадебных цветов (по данным Flower Council of Holland).

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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