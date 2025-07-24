Махровая ирландская роза! Роскошный цветок для сада и букетов! Эустома крупноцветковая (Eustoma grandiflorum), также известная как лизиантус или ирландская роза, покоряет сердца цветоводов изысканными махровыми цветами. Несмотря на тропическое происхождение, современные сорта успешно выращиваются в российских условиях.

Характеристики растения

Высота: 30–90 см (горшечные/садовые формы)

Диаметр цветков: 5–8 см

Палитра: белые, розовые, сиреневые, фиолетовые оттенки

Период цветения: июль — сентябрь

Особенности агротехники: выращивается как однолетник в открытом грунте, требует рассадного метода (посев в декабре — феврале), предпочитает рассеянный свет и защиту от ветра, оптимальная температура: 18–22 °C.

Флористическая ценность: сохраняет свежесть в срезке две-три недели. В 2023 году заняла второе место в рейтинге самых востребованных свадебных цветов (по данным Flower Council of Holland).

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