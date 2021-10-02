«Люди не понимают, что такое мода»: стилист — о секретах гардероба

Угнаться за современной модой непросто. Многие в ней попросту теряются и тонут, особенно с появлением различных каналов в социальных сетях, где каждый блогер представляет своё видение фешн-индустрии. Люди старше 30-40 лет уже чувствуют себя на этом празднике жизни чужими. При походе в магазин они покупают привычные вещи со студенческих времён. NEWS.ru спросил у стилиста, эксперта по моде Натальи Дороховой, как правильно выбрать, покупать вещи и внедрять модные тренды в свой гардероб.



Наталья Дорохова natalidoroxova/instagram.com

— Модный человек в 2021 году, он какой?

— Он, прежде всего, уверен в себе. Человек выражает свой внутренний мир через одежду. Современная мода — это индивидуальность. Таких пока мало, особенно в провинции. Люди одеваются однообразно и боятся выделяться. Казалось бы: море разнообразной информации в СМИ. Но мне кажется она ещё больше запутывает народ. Все боятся общественного порицания — а что подумает подруга, соседка, коллега.

— Я часто слышу от людей, что современная мода им не нравится. Мешковатая одежда, стираются границы между полами. Вы согласны?

— Тот кто отрицает моду и всё время говорит, что это ерунда живёт в прошлом. Энергетика таких людей находится на очень низком уровне. Главная причина — люди не понимают, что такое мода. Это не определённая модель брюк, которые нужно носить всем. Любую тенденцию можно адаптировать под себя. Например оверсайз. Это веяние далеко не новое. В 20-30-х годах он уже существовал. Марлен Дитрих носила оверсайз, как и Коко Шанель. Мужчины их обожали и считали сексуальными. Одежда в этом стиле может гармонично смотреться на любой фигуре. Надо знать секреты. Например, если мы где-то увеличили, то где-то должно быть сужение. Надели обтягивающее платье, к нему подойдёт объемный жакет или сумка. Оверсайз — это сочетание женского и мужского, хрупкого и огромного, он позволяет выглядеть очень сексуально. Мода — это игра. Если мы принимаем правила, мы в ней участвуем. Кто-то переигрывает, это тоже плохо.

— Существуют ли «модные» и «немодные» цвета?

Наталья Дороховаnatalidoroxova/instagram.com Наталья Дороховаnatalidoroxova/instagram.com

— Это маркетинговый ход. К моде это вообще не имеет никакого отношения. Каждый сезон возвращаются идти и те же цвета. Летом одни, а осенью — другие. Я не гонюсь никогда за ними, хоть я и стилист. Ношу, что что мне идет. У нас многие думают: раз этот цвет модный, его надо срочно покупать. Например был зелёный на пике этим летом, это была катастрофа. Все стремились носить зеленый цвет. Я говорю: вам он нравится, ответ — нет. Если цвет не по душе и не подходит к другим предметам гардероба, носить его не стоит.

— Есть ли такие вещи, которые вне моды и актуальны всегда?

— Все вещи правильного силуэта всегда будут модными. Если это идёт человеку, если это его украшает. Во все времена в тренде лодочки на каблуке, лоферы, казаки. Это неубиваемая классика.

— Вы сказали, что через одежду можно отразить свой внутренний мир. Что это значит?

— В каждого человека свой характер. Его можно показать. Именно одежда позволяет нам выразить свои эмоции, рассказать о себе. Например, я достаточно жёсткий человек, поэтому не ношу цветочные принты. В такой одежде я выгляжу, как в домашнем халате. Людям мягким, более «тёплым» цветочки очень идут. Чтобы считался образ, нужен определенный человек. Даже на подиуме разные модели демонстрируют разную одежду. Возьмём Викторию Бекхэм. Она целеустремлённая, самодостаточная, уверенная в себе, знает куда идёт. Вы её никогда не видели в слишком легкомысленных нарядах. Всегда какие-то жёсткие углы, линии. Даже если Виктория решит продемонстрировать миру свои более мягкие стороны, она не будет надевать по этому поводу цветочный принт. Это будет брючный костюм, но в нежном цвете. То, как человек одет, влияет на его мироощущение. Драматический стиль помогает, когда нам не хватает энергии, мы чего-то боимся. Классический — нужен тем людям, которые никак не могут собраться. Главное, чтобы гардероб был грамотно составлен, имел высокое КПД.

— КПД гардероба? Это что-то новенькое.

— Ничего необычного. Это коэффициент, который показывает насколько гардероб окупает свои деньги. Хороший КПД у вещи тогда, когда вы надеваете её больше, чем она стоит. В реальности это выглядит иначе. Люди ходят в одном и том же, а купленные модные платья и юбки висят в шкафу. В этом случае КПД гардероба падает в разы. Человек не понимает, что с чем сочетать. Когда при разборе одежды мы это упорядочиваем, вещи начинают работать по-другому. Например, платье, которое считалось праздничным легко вписывается в повседневный гардероб.

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— Какая эпоха сейчас в тренде?

— Возвращается мода нулевых годов. Это короткие платья в обтяжку, люрекс. Но носится это уже совершенно по-другому, не как 20 лет назад. Иные аксессуары, иная обувь.

— Хорошо. Допустим, человек хочет поменять свой стиль. С чего начать? Чьи ролики в сети смотреть?

— Не надо смотреть модных блогеров, потому что блогер — это вообще не стилист. А фешн-стилист занимается рекламой одежды и работает с топ-моделями. Вдохновляться лучше всего смотря с первоисточников. Это показы мод. Можно брать на вооружение какие-то детали или крой одежды. Ну и конечно, лучше обратиться за помощью к стилисту. Профессионал посоветует вещи и их сочетания, которые непривычны для человека, но может быть придутся ему по душе.

— Можно ли сказать, что сейчас в воде определенный тип фигуры или внешности?

— Модной фигуры, типа лица и цвета волос нет. Это в 60-х годах все носили мини и хотели быть похожими какую-то актрису. Сегодня мы живём в прекрасное время, когда каждая женщина уникальная, красивая, сексуальна. Не зря на подиумах появились худые, полные и люди с дефектами внешности, например, без рук, без ног. Это большой прорыв.

— Можно ли быть стильным и одеваться в недорогие вещи?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Я считаю, что можно одеваться и в масс-маркете. Я сама там покупаю вещи. Чтобы правильно составить гардероб не нужны огромные деньги. У меня есть клиенты состоятельные, которые любят магазины низкой и средней ценовой категории. Многие шутят — одевались бы там всегда, если бы не необходимость подчеркивать статус. Одеваться можно везде, как хорошо, так и плохо. Это не зависит не от возраста, ни от типа фигуры.