Лукьяненко раскритиковал идею пересказа зарубежных книг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко раскритиковал предложение российских книгоиздателей обойти запрет на выпуск западных книг в России с помощью «пересказов без прямого цитирования». В беседе с НСН он заявил, что художественные тексты невозможно подвергнуть пересказу, ведь из-за этого будет во многом теряться их смысл. По его мнению, более достойным и юридически правильным ответом зарубежным правообладателям было бы «принудительное лицензирование» некоторых книг.

Художественные тексты вообще невозможно подвергнуть такому пересказу, потому что при этом будет во многом теряться их суть <...>. В ситуациях, когда действительно какие-то книги или фильмы надо купить с целью выживания, нужно, скорее, вводить инструмент принудительной лицензии, — заявил Лукьяненко.

Писатель пояснил, что «принудительное лицензирование» подразумевает плату правообладателю по разумным схемам через рублевые банковские счета. В таком случае они смогут получить деньги за распространение своих произведений в России, если захотят. При этом эксперт подчеркнул, что такое допустимо, если какую-то книгу нужно выпустить «с целью выживания».

Также Лукьяненко напомнил, что в СССР некоторые зарубежные книги выпускали в сильном сокращении. Писатель уточнил, что издавали их без разрешения и могли подвергнуть пересказу, переделке и адаптации. По его словам, в подобной практике не было ничего хорошего.

Ранее сообщалось, что некоторые российские издатели решили обходить запрет на выпуск международных бестселлеров с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования. Одним из первых примеров станет книга с воспоминаниями принца Гарри «Spare» («Запасной») от издательств «Эксмо-АСТ» и Smart Reading. Однако не все участники рынка считают такой путь приемлемым. Кроме того, юристы все равно предупреждают о риске взысканий.