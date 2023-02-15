Оставшись без лицензий на бестселлеры, издатели в РФ перейдут на изложения

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Некоторые российские издатели решили обходить запрет на выпуск международных бестселлеров с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования, сообщает «Коммерсант». Одним из первых примеров станет книга с воспоминаниями принца Гарри «Spare» («Запасной») от издательств «Эксмо-АСТ» и Smart Reading. Однако не все участники рынка считают такой путь приемлемым. Кроме того, юристы все равно предупреждают о риске взысканий.

В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком. Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании, — объяснил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

Издательство планирует выпустить в таком же формате книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую кончились прошлой весной и не продлены.

Директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес» Евгений Селиванов отметил, что дело не только в ограничении прав, но и в читателях: у них все м меньше времени на чтение нон-фикшн книг целиком.

В то же время издательство Individuum не планирует использовать формат саммари, потому что «чисто по-человечески так делать не стоит»», а еще может плохо повлиять на отношения с правообладателями. Другой неназванный участник рынка назвал такие пересказы завуалированным пиратством.

Ранее члены комитета Совета Федерации по экономической политике предложили отменить штрафы за показ фильмов из недружественных стран без прокатного удостоверения. По мнению сенаторов, эти меры направлены на поддержку кинотеатров и сохранение сотрудников в сегменте кинопроката.