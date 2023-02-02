Кинотеатрам могут разрешить показывать фильмы без прокатного удостоверения Совфед предложил не штрафовать кинотеатры за показы фильма без прокатного удостоверения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены комитета Совета Федерации по экономической политике предложили отменить штрафы за показ фильмов из недружественных стран без прокатного удостоверения, сообщает ТАСС. По мнению сенаторов, эти меры направлены на поддержку кинотеатров и сохранение сотрудников в сегменте кинопроката.

Предлагается рассмотреть предложение о моратории на привлечение к административной ответственности по статье «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм» в 2023 году в целях обеспечения проката кино из недружественных стран. Указанные изменения позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему законодательству, прокат или показ фильма без прокатного удостоверения грозит штрафом для юридических лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа на юрлиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По словам главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова, мораторий на наказание по этой статье КоАП РФ предлагается накладывать в случаях, если нарушение «обусловлено мерами ограничительного характера в отношении российских индивидуальных предпринимателей или юридических лиц со стороны иностранных государств, государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих в отношении РФ и ее резидентов недружественные действия».

Кроме этого, сенаторы предложили прекратить административные дела, которые находятся в производстве сейчас.

Ранее «Коммерсант» писал, что Минюст считает возможным разрешить прокат иностранных фильмов в офлайн- и в онлайн-кинотеатрах без согласия правообладателей. Предполагается, что им должно выплачиваться вознаграждение. В отрасли же опасаются новых санкций в связи с такой инициативой, против нее выступают также в Минэкономразвитии и Минкульте.