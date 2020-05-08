LIFE проведёт 9 мая многочасовой эфир «Наша Победа»

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Информационный портал LIFE 9 мая запустит многочасовой эфир «Наша Победа», в рамках которого покажет трансляцию воздушного парада, организует прямые включения с улиц городов России, а также продемонстрирует выступления известных артистов.

Многочасовой эфир, который начнётся в 09:00 по московскому времени, проведут ведущие ток-шоу «Дайте сказать!» Татьяна Денесюк, Александра Ли, Мария Шахова и Кристина Бабаева. Гостями ведущих в студии и по видеосвязи станут организаторы акции «Бессмертный полк online», общественные деятели, историки и родственники ветеранов Великой Отечественной войны.

Также в программе — ретроспектива трансляций акции «Бессмертный полк» в разных городах страны и мира, рассказы ветеранов войны, истории жителей России, посвящённые подвигам своих предков, передаёт Life.ru.

Закончится эфир прямой трансляцией салюта, посвящённого 75-летней годовщине Победы.

Ранее NEWS.ru писал, что литературно-музыкальный спектакль к 75-летию Победы пройдёт на Красной площади вместо праздничного концерта. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы. Участниками спектакля станут Василий Лановой, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие артисты.