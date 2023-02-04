Лидер «Любэ» отреагировал на персональные канадские санкции Лидер «Любэ» Расторгуев заявил, что канадские санкции никак не повлияют на его жизнь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Внесение народного артиста России, фронтмена группы «Любэ» Николая Расторгуева в санкционные списки Канады никак не скажется на его жизни, об этом заявил сам артист в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что последний раз был в Канаде и США на гастролях 20 лет назад и тогда понял, что в этих странах ему некомфортно. По его словам, после тех гастролей он пообещал себе больше не возвращаться в Канаду. Музыкант подчеркнул, что внесение его имени в список подсанкционных лиц не стало для него неожиданностью.

А как это может отразиться? Мы были с гастролями в США и Канаде лет 20 назад. Еще тогда я понял, что мне там некомфортно. <...> Я дал себе зарок: никогда туда (в Канаду. — NEWS.ru) больше ни ногой. Тем более это недружественное нам государство, — сказал Расторгуев.

О введении новых санкций Канады против России стало известно 3 февраля. Ограничительные меры были введены в отношении российских деятелей культуры, среди которых оказались Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие. Канадские власти обвинили вышеуказанных лиц в «распространении дезинформации и пропаганды».

Вместе с российскими артистами в список рестрикций попал ряд информагентств России, такие как МИА «Россия сегодня», принадлежащая государству медиакомпания, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru.