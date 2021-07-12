ЛГБТ-семья уехала из России после скандальной рекламы «ВкусВилла»

Лесбийская семья, снявшаяся в рекламе сети супермаркетов «ВкусВилл», эмигрировала в Барселону. Об этом сообщила одна из девушек, Мила Юма, в своём Instagram.

По её словам, уехать пришлось из-за травли после съёмки в рекламе «ВкусВилла». Она акцентировала внимание на том, что семья — не штамп и не кровное родство, а любящие люди. После того как покупатели раскритиковали рекламу из-за нестандартного образа семьи, «ВкусВилл» её удалил. Сеть также извинилась и назвала акцию ошибкой, из-за чего на неё ополчились и представители ЛГБТ-сообщества.

К сожалению, из-за этой непростой ситуации с «ВкусВиллом» мы остались без работы и без дома, — рассказала Мила Юма.

Она попросила помочь найти работу, где пригодится её продвинутый уровень английского, опыт в психологии и работы в образовательных проектах. Работать она теперь может только дистанционно.

Ранее один из руководителей ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков заявил, что право на брак как для однополой, так и для разнополой семьи с позиции Европейской конвенции равнозначно.