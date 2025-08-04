Летний салат с арбузом и фетой — хит из ресторана за 10 минут

Салат с арбузом — легкий и яркий вариант для жарких дней. Сочетание сочного арбуза, свежих ягод и пикантной феты создаёт освежающий вкус, который отлично подойдёт на завтрак или лёгкий обед.
Ингредиенты:
- арбуз — 300 г;
- рукола — 50 г;
- мята — 10 г;
- фета — 100 г;
- клубника — 100 г;
- черника — 50 г;
- пекан — 30 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.
Заправка:
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- сок половины апельсина;
- бальзамический уксус — 1 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте арбуз и клубнику кубиками.
- Мяту порвите руками.
- Смешайте все ингредиенты — арбуз, руколу, мяту, ягоды, пекан и фету.
- Приготовьте заправку из оливкового масла, сока апельсина, бальзамического уксуса, соли и перца.
- Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
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