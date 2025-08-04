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04 августа 2025 в 19:02

Летний салат с арбузом и фетой — хит из ресторана за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с арбузом — легкий и яркий вариант для жарких дней. Сочетание сочного арбуза, свежих ягод и пикантной феты создаёт освежающий вкус, который отлично подойдёт на завтрак или лёгкий обед.

Ингредиенты:

  • арбуз — 300 г;
  • рукола — 50 г;
  • мята — 10 г;
  • фета — 100 г;
  • клубника — 100 г;
  • черника — 50 г;
  • пекан — 30 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Заправка:

  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • сок половины апельсина;
  • бальзамический уксус — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте арбуз и клубнику кубиками.
  2. Мяту порвите руками.
  3. Смешайте все ингредиенты — арбуз, руколу, мяту, ягоды, пекан и фету.
  4. Приготовьте заправку из оливкового масла, сока апельсина, бальзамического уксуса, соли и перца.
  5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой.

еда
салаты
арбузы
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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