Летний салат с арбузом и фетой — хит из ресторана за 10 минут

Летний салат с арбузом и фетой — хит из ресторана за 10 минут

Салат с арбузом — легкий и яркий вариант для жарких дней. Сочетание сочного арбуза, свежих ягод и пикантной феты создаёт освежающий вкус, который отлично подойдёт на завтрак или лёгкий обед.

Ингредиенты:

арбуз — 300 г;

рукола — 50 г;

мята — 10 г;

фета — 100 г;

клубника — 100 г;

черника — 50 г;

пекан — 30 г;

оливковое масло — 2 ст. л.

Заправка:

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

сок половины апельсина;

бальзамический уксус — 1 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте арбуз и клубнику кубиками. Мяту порвите руками. Смешайте все ингредиенты — арбуз, руколу, мяту, ягоды, пекан и фету. Приготовьте заправку из оливкового масла, сока апельсина, бальзамического уксуса, соли и перца. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой.