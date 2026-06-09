Лепешки с сырной начинкой обжариваю до золота — через 20 минут на столе нежные «хачапурики»: вкуснее и ароматнее пирожков

Лепешки с сырной начинкой обжариваю до золота — через 20 минут на столе нежные «хачапурики»: вкуснее и ароматнее пирожков

Беру творог, сыр и яйцо — замешиваю мягкое творожное тесто, леплю небольшие лепёшки с сырной начинкой и через 30 минут подаю пышные «хачапурики». Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей корочкой и тягучей солоновато-сливочной сердцевиной — вкуснее любых сырников и пирожков.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (жирного), 200 г сыра сулугуни (или адыгейского), 1 яйцо, 150 г муки, щепотка соли, 0,5 ч. ложки соды, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, соль и соду. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на крупной тёрке. Разделите тесто на 6–8 шариков. Каждый раскатайте в лепёшку, положите в центр сыр, защипните края, слегка приплюсните. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета, по 3–4 минуты с каждой. Подавайте горячими. Такие «хачапурики» хороши к супу, на завтрак или как перекус на природе. Творожное тесто делает их особенно нежными и воздушными.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «хачапурики» на творожном тесте. Даже те, кто не любит возиться с дрожжевым тестом, оценили простоту. Кстати, вместо сулугуни можно взять брынзу или смесь сыров — вкус станет насыщеннее. Находка, а не рецепт!

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