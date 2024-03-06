«Лечения нет»: названа главная опасность укусов любого животного Травматолог Перетолчин: укусы собак опасны заражением неизлечимым бешенством

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже небольшие укусы, в том числе бездомной собаки, могут грозить заражением вирусом бешенства, рассказал NEWS.ru травматолог Павел Перетолчин. По его словам, это крайне опасное заболевание, так как оно неизлечимо и смертельно. Он рекомендовал обратиться за помощью к специалистам в случае нападения животного.

В зависимости от масштаба проблемы, нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно обратиться в травмпункт. Там окажут квалифицированную помощь и начнут вводить вакцину от бешенства по специальной схеме. Бешенство — смертельная болезнь, от которой нет лечения. Поэтому вакцинироваться надо при укусе любого животного, исключая домашних питомцев, с имеющимся паспортом прививок, в котором есть прививка от бешенства, сроком до года, — добавил Перетолчин.

В конце февраля стало известно о 66-летней женщине из поселка Назия Ленинградской области, которую насмерть загрызла собственная собака породы алабай. Тело пенсионерки на улице нашел ее сын. Аналогичный инцидент также произошел в городе Находке Приморского края. Алабай вырвался с частной территории без намордника и укусил за лицо семилетнюю девочку. Ребенку оказали помощь в больнице.

Недалеко от Бескудникова бульвара в Москве горожане ранее обнаружили в доме на колесах пятерых собак. Беспомощные животные пытались привлечь к себе внимание лаем и воем. Сколько времени они находились взаперти, неизвестно. Местные жители вызвали полицейских.