Собаки оказались заперты в доме на колесах в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве неизвестные бросили пятерых собак запертыми в доме на колесах, который припаркован недалеко от Бескудниковского бульвара, сообщает «360». По его данным, полиция уже ищет владельца прицепа.

По рассказам местных жителей, закрытые в доме на колесах собаки лают и пытаются привлечь внимание прохожих. Сколько времени они уже находятся взаперти, неизвестно.

Опубликовано видео, на котором видно, как песики выглядывают из окна прицепа и воют от беспомощности. На место прибыли полицейские.

РЕН ТВ пишет, что фургон стоит на парковке четвертые сутки. По его данным, в передвижном доме заперты четыре собаки: предположительно, два алабая, бигль и дворняжка. Ранее в районе не замечали этот дом на колесах. Людей волнует судьба животных, они следят за ситуацией и предпринимают попытки найти хозяев.

Местные жители рассказали, что видели неких девушек, которые периодически приходили на парковку и выгуливали собак, после чего как ни в чем не бывало уходили.

По словам местных, к автомобилю периодически подходят неизвестные девушки — они выгуливают собак и уходят как ни в чем не бывало. Ранее фургон в районе замечен не был.

Хозяйка собак все же объявилась. Она заверила, что питомцы под присмотром, призвав не беспокоиться. Девушка рассказала, что купила вагончик пару дней назад, но не для собак, а для путешествий. Но оговорилась, что животных тоже можно брать с собой в поездки.

По ее словам, алабаи плохо прижились в квартире, поэтому «сами» попросились к природе, а бигль остался с ними. Москвичка рассказала, что четвертую собаку, дворняжку, подобрала по дороге и решила на какое-то время приютить у себя. Новые хозяева уже нашлись, сегодня ее заберут.