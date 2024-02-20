Алабай снял скальп с хозяйки под Петербургом Алабай загрыз хозяйку в поселке Назия под Петербургом

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В поселке Назия Кировского района Ленинградской области собака насмерть загрызла 66-летнюю хозяйку, передает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД. Полицию на место ЧП в ночь на 20 февраля вызвал сын погибшей.

Мужчина обнаружил труп матери на улице. Тело женщины с множественными рваными ранами доставили в морг. Уточняется, что собака породы алабай содрала скальп с черепа хозяйки.

Ранее в Иркутске собака напала на троих детей, которые шли из школы, и повалила одного из них. Пострадавшему школьнику помогли прохожие, ему понадобилась помощь медиков. Происшествие запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как животное валит одного из детей на землю, напав сзади, а затем разрывает на подростке одежду. У пострадавшего оказались прокушены щека и рука. При этом отмечается, что собака находилась не на привязи и периодически выбегала на улицу. После инцидента пса посадили на цепь.

Ранее в Иркутской области стая бродячих собак набросилась на мальчика. На помощь ребенку вовремя подоспела случайная прохожая, которая отогнала животных. Собаки окружили мальчика во дворе дома в Усть-Куте и стали бросаться. В какой-то момент он упал и оказался полностью беззащитным.