Лавров предложил учредить новый праздник

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика 13 августа. Об этом пишет РИА Новости.

Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально, — сказал Лавров.

Это предложение Лавров внёс во время лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета» в военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева поддержала Лаврова и заявила, что День поисковика можно праздновать 13 марта. В это время в 1988 году прошёл первый Всесоюзный слёт поисковых отрядов.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме. Министр подчеркнул, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией.