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17 июля 2025 в 12:48

Курочка-неженка: оладьи, которые тают во рту, а не на боках! Проверено!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетические оладьи из куриной грудки — нежно, сытно и полезно! Эти воздушные оладьи — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды. Они получаются невероятно сочными внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи, а сыр и зелень придают им особый аромат.

300 г куриного филе измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку. Добавляем 1 яйцо, 2 ст. л. муки (можно использовать рисовую или гречневую для меньшей калорийности), 40 г натертого нежирного сыра, мелко нарезанную зелень (петрушку, укроп или смесь трав) и соль по вкусу. Тщательно вымешиваем фарш — он должен быть достаточно плотным, но не сухим.

Формируем небольшие оладьи, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Чтобы оладьи получились более хрустящими, можно за 5 минут до готовности включить режим гриля.

Подаем горячими с овощным салатом или легким йогуртовым соусом. Эти оладьи хороши и в холодном виде — их можно брать с собой на работу или давать детям в школу.

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курица
оладьи
духовки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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