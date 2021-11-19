Краснов потребовал от Роскосмоса контролировать строительство Восточного
Генпрокурор Краснов: Роскосмос должен ежедневно контролировать стройку Восточного
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:29, 19 ноября 2021
Строительство космодрома ВосточныйФото: Roscosmos/via Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Роскосмос должен контролировать соблюдение законодательства при строительстве космодрома Восточный в ежедневном режиме. Проблемы на объекте надо срочно решать, отметил он на совещании в Амурской области после осмотра космодрома, сообщается на сайте ведомства.
Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации «Роскосмос», а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением, — подчеркивается в сообщении.
Краснов назвал Восточный «крупнейшим национальным проектом» и добавил, что информацию о его строительстве докладывают президенту РФ постоянно.
Космодром начали строить в 2012 году, сроки сдачи проекта много раз переносились.
Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в октябре жёстко раскритиковал генподрядчика космодрома Восточный. Это произошло на совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который является оператором российских космодромов.
Рогозин распорядился создать подведомственное корпорации строительное управление, которое будет являться новым генподрядчиком на космодроме.