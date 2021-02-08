КПРФ проконтролирует ситуацию с задержанным депутатом Бондаренко

https://static.news.ru/photo/ad2f5f54-69e1-11eb-a062-96000091f725_660.jpg Николай Бондаренко Фото: RashkinV/twitter.com

Партия КПРФ намерена разобраться в ситуации с задержанием саратовского депутата Николая Бондаренко, а также защищать его, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться, — сказал он.

По его словам, у задержанного отобрали телефон, а адвокат от КПРФ пока не прибыл к нему.

Зюганов также поручил в срочном порядке послать к Бондаренко защитника и депутатов от партии, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы от Коммунистической партии Валерий Рашкин сообщил, что полицейские задержали Бондаренко. Согласно некоторым данным, депутат задержан в связи с тем, что в полицию поступили материалы по факту участия Бондаренко в несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Он был доставлен в отделение для составления административного протокола. В поддержку коллеги высказалась депутат Госдумы Ольга Алимова. Она допустила, что инцидент может быть связан с недавним заявлением Бондаренко, в котором он пообещал участвовать в выборах в Госдуму против «самого сильного кандидата» от партии «Единая Россия».