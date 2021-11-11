Ковидный гороскоп оперштаба подняли на смех

Пользователи Сети высмеяли антиковидный гороскоп федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Все предсказания, которые публиковались в официальной группе «Вконтакте», так или иначе, связаны с призывом идти на вакцинацию.

Многие отметили, что это худшее, что можно было сделать для популяризации соблюдения мер. Так, в каждом посте с «антиковидными гороскопами» оставлены ссылки, по которым можно записаться на вакцинацию. Некоторые также заметили, что практически все посты с COVID гороскопом связаны с коронавирусной инфекцией.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что власти хотят ввести QR-коды повсеместно, так как, по мнению медика, это является действенной принудительной мерой к вакцинации. При этом он выразил свою поддержку в этом решении.

Он отметил, что нужно перестать уговаривать людей. Мясников добавил, что, если люди хотят свободно гулять, то им следует сходить и привиться. Известно, что многие эксперты, политики и представители общественных организаций выступили против нововведения. По их мнению, подобные меры сильно ограничивают людей в их правах.