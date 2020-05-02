Коронавирус подтвердился у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве

Анализ на коронавирус у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова показал положительный результат. Эту информацию подтвердил его сын Пётр.
Помолитесь за здравие протоиерея Владислава!! У папы по КТ пневмония <...> средней тяжести, мазок пришел положительный на COVID, — цитирует его ТАСС.
Протоиерей Владислав Свешников входит в состав Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) и является членом комиссии по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни.
Ранее, как писал NEWS.ru, инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова. Об этом заявил его сын, писатель, журналист и депутат Госдумы Сергей Шаргунов.