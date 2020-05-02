Коронавирус подтвердился у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве

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85% среди новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, 7% из них — дети, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, ещё 5% —...