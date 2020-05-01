Коронавирус подтвердился у священника Александра Шаргунова

https://static.news.ru/photo/1615a810-8bd1-11ea-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом заявил его сын, писатель, журналист и депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

У моего отца подтверждён коронавирус. Идет лечение. Спасибо всем за поддержку, — написал он в своём Telegram-канале.

Александр Шаргунов около 30 лет служит настоятелем храма Святителя Николая в Пыжах. Также он входит в общественный комитет «За нравственное возрождение Отечества».

NEWS.ru писал, что 29 апреля скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев. У 83-летнего мужчина была диагностирована двусторонняя пневмония.

Ранее настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер от коронавируса. Мужчине было 48 лет.