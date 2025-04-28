Королевская семья Британии: новости, принц Уильям отказывается от работы?

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская королевская семья

Принца Уильяма не устраивают некоторые обязанности, которые ему приходится выполнять, сообщило издание The Times. О чем идет речь и какие еще новости королевской семьи Великобритании известны 28 апреля 2025 года?

Что надоело Уильяму

Работа королевской особы подразумевает личное участие в официальных мероприятиях и поддержку благотворительных организаций. В свое время королева Елизавета II каждый год посещала сотни мероприятий и поддерживала благотворительные организации. Еще активнее была ее дочь принцесса Анна.

Источники The Times, знакомые с намерениями Уильяма, утверждают, что ему надоели бесчисленные мероприятия, сводящиеся к перерезанию ленточек. По его мнению, подобный подход действовал лишь во времена господства традиционных медиа и уже утратил смысл.

Как пишет издание, принц стремится изменить свою роль, отказавшись от поддержки значительной доли благотворительных организаций. Освободившиеся ресурсы будут направлены на реализацию проектов, которые он считает более эффективными.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Кого назвали самым популярным членом королевской семьи

Аналитическая компания YouGov назвала самых популярных членов британской королевской семьи. По ее данным, первое место заняла Кейт Миддлтон — супруга принца Уильяма. К ней хорошо относятся 76% британцев.

Сам Уильям занял второе место с 73%. При этом у него несколько больше ненавистников: 21% против 15% у Кейт.

Популярной оказалась и принцесса Анна — старшая сестра короля Карла III. Она нравится 71% британцев.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принцесса Анна

Монарха любят 63% подданных, при этом 30% относятся к нему отрицательно. Карл — один из немногих членов королевской семьи, популярность которого растет, причем эта тенденция наметилась задолго до коронации.

Хуже всего британцы относятся к принцу Эндрю, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Противниками младшего брата британского короля назвались 86% участников опроса, а принца Гарри и его супругу Меган Маркл недолюбливают 61% и 64% соответственно. Судя по данным YouGov, популярности Гарри и Меган повредили переезд в США и публикация мемуаров Гарри.

Что произошло с сыном Уильяма и Кейт

Как сообщило издание People, у принца Луи, которому исполнилось семь лет, выпали два передних зуба. Это видно на свежем снимке младшего сына Уильяма и Кейт, который они опубликовали в соцсетях. Когда именно Луи лишился зубов, не сообщается, но, как отмечается, в шесть лет они еще были.

На кадре, сделанном фотографом Джошем Шиннером, мальчик сидит на бревне в цветущем саду. На нем клетчатая рубашка, джинсы и темно-зеленый свитер.

У принца и принцессы Уэльских трое детей — 7-летний Луи, 11-летний Джордж и 9-летняя Шарлотта.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 28 апреля: снег заметет город? Чего ждать

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 апреля, видео

Ситуация в Курской области утром 28 апреля: войска перемалывают резервы