Колокольцев наградил ученика ижевской школы медалью МВД за мужество

Фото: мвд.рф

Глава МВД России Владимир Колокольцев

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил ученика 10-го класса Александра Стерхова за проявленное мужество и решительность в ходе стрельбы в ижевской школе, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Она рассказала, что в тот день юноша, несмотря на полученное огнестрельное ранение и угрозу для жизни, направился в кабинет директора школы, чтобы сообщить об опасности. В результате его действий удалось начать немедленную эвакуацию.

За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», — сказала Волк.

После этого подросток стал помогать директору и педагогам выводить детей в безопасные места. Его заметили сотрудники МЧС России и предложили обратиться за медпомощью.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. В тот день мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей. После нападения мужчина покончил с собой.