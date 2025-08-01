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01 августа 2025 в 15:52

Когда жара атакует: томатный коктейль с мятой без границ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычная «Кровавая Мэри» многим уже приелась, да и не все хотят пить алкоголь. Этот безалкогольный австралийский томатный коктейль удивит вас необычным сочетанием вкусов — пряный, чуть соленый, свежий благодаря мяте и пикантный за счет лука и перца. Отличный вариант для летнего обеда или вечеринки. Готовится просто и быстро, а охлаждается как раз за пару часов — и вы наслаждаетесь. Попробуйте, чтобы открыть томатный сок с другой стороны.

Ингредиенты

  • Томатный сок — 500 мл
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Мята — 2 веточки
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Энергетическая ценность (на порцию):
24 кКал | Белки: 1.13 | Жиры: 0.17 | Углеводы: 4.59
Время приготовления: 15 минут + 2 часа на охлаждение.

Как приготовить австралийский томатный коктейль

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Луковицу очистите и мелко нарежьте или натрите.
  3. В миске соедините лук с лимонным соком и щепоткой соли, слегка разомните и дайте постоять пару минут.
  4. Добавьте черный молотый перец и веточки свежей мяты.
  5. Влейте томатный сок и перемешайте.
  6. Уберите напиток в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он настоялся и охладился.
  7. Перед подачей удалите мяту, разлейте по стаканам и подавайте к столу.

Этот коктейль прекрасно освежает в жару, хорошо утоляет жажду и насыщает благодаря насыщенному вкусу. Его можно подать на вечеринке вместо стандартных напитков или пить в будний день в качестве полезной альтернативы сладким лимонадам. Рекомендуем попробовать и поделиться впечатлениями.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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