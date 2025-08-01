Когда жара атакует: томатный коктейль с мятой без границ

Обычная «Кровавая Мэри» многим уже приелась, да и не все хотят пить алкоголь. Этот безалкогольный австралийский томатный коктейль удивит вас необычным сочетанием вкусов — пряный, чуть соленый, свежий благодаря мяте и пикантный за счет лука и перца. Отличный вариант для летнего обеда или вечеринки. Готовится просто и быстро, а охлаждается как раз за пару часов — и вы наслаждаетесь. Попробуйте, чтобы открыть томатный сок с другой стороны.
Ингредиенты
- Томатный сок — 500 мл
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Мята — 2 веточки
- Лук репчатый — 1 шт.
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
Энергетическая ценность (на порцию):
24 кКал | Белки: 1.13 | Жиры: 0.17 | Углеводы: 4.59
Время приготовления: 15 минут + 2 часа на охлаждение.
Как приготовить австралийский томатный коктейль
- Подготовьте все ингредиенты.
- Луковицу очистите и мелко нарежьте или натрите.
- В миске соедините лук с лимонным соком и щепоткой соли, слегка разомните и дайте постоять пару минут.
- Добавьте черный молотый перец и веточки свежей мяты.
- Влейте томатный сок и перемешайте.
- Уберите напиток в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он настоялся и охладился.
- Перед подачей удалите мяту, разлейте по стаканам и подавайте к столу.
Этот коктейль прекрасно освежает в жару, хорошо утоляет жажду и насыщает благодаря насыщенному вкусу. Его можно подать на вечеринке вместо стандартных напитков или пить в будний день в качестве полезной альтернативы сладким лимонадам. Рекомендуем попробовать и поделиться впечатлениями.
Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.