Когда жара атакует: томатный коктейль с мятой без границ

Обычная «Кровавая Мэри» многим уже приелась, да и не все хотят пить алкоголь. Этот безалкогольный австралийский томатный коктейль удивит вас необычным сочетанием вкусов — пряный, чуть соленый, свежий благодаря мяте и пикантный за счет лука и перца. Отличный вариант для летнего обеда или вечеринки. Готовится просто и быстро, а охлаждается как раз за пару часов — и вы наслаждаетесь. Попробуйте, чтобы открыть томатный сок с другой стороны.

Ингредиенты

Томатный сок — 500 мл

Лимонный сок — 2 ст. л.

Мята — 2 веточки

Лук репчатый — 1 шт.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Энергетическая ценность (на порцию):

24 кКал | Белки: 1.13 | Жиры: 0.17 | Углеводы: 4.59

Время приготовления: 15 минут + 2 часа на охлаждение.

Как приготовить австралийский томатный коктейль

Подготовьте все ингредиенты. Луковицу очистите и мелко нарежьте или натрите. В миске соедините лук с лимонным соком и щепоткой соли, слегка разомните и дайте постоять пару минут. Добавьте черный молотый перец и веточки свежей мяты. Влейте томатный сок и перемешайте. Уберите напиток в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он настоялся и охладился. Перед подачей удалите мяту, разлейте по стаканам и подавайте к столу.

Этот коктейль прекрасно освежает в жару, хорошо утоляет жажду и насыщает благодаря насыщенному вкусу. Его можно подать на вечеринке вместо стандартных напитков или пить в будний день в качестве полезной альтернативы сладким лимонадам. Рекомендуем попробовать и поделиться впечатлениями.

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