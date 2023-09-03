Китай присвоил землю РФ, актер Янин «ожил», взрывы в Пскове: что дальше

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press, twitter.com/mikailme, Dariya Sidorina/Global Look Press, Wikimedia

Карта КНР, на которой Китай по невыясненным причинам «отнес» к своим территориям часть Хабаровского края, ошибочные сообщения о смерти 40-летнего актера Алексея Янина, последние восемь лет борющегося с последствиями инсульта, массированная атака дронов ВСУ на аэродром в Пскове — эти события стали главными на неделе. Подробности и последствия самых важных новостей — в обзоре NEWS.ru.

Какие территории «забрал» себе Китай, как отреагировала Россия

Новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включили в себя Большой Уссурийский остров, который официально разделен между Китаем и Россией. «Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — указывается в сообщении. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка КНР.

Китай «прибрал к рукам» и территории других государств.

Куала-Лумпур не признает претензии Пекина в Южно-Китайском море, обозначенные в «стандартной карте 2023 года», заявил в среду МИД Малайзии. «На карте, среди прочего, показаны односторонние морские претензии Китая, посягающие на морские районы Малайзии в Сабахе и Сараваке, обозначенные на Новой карте Малайзии 1979 года», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что Малайзия последовательно отвергает претензии на свои суверенитет, на юрисдикцию над морскими или морскими территориями. «Малайзия также рассматривает проблему Южно-Китайского моря как сложный и деликатный вопрос», — напомнили в МИД.

На «стандартной карте» 2023 года традиционно отражены претензии на остров Тайвань, но также есть и «линия с девятью штрихами», отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря.

На скандальной карте индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин обозначены как китайские. Как напоминает ТАСС, отсутствие демаркированной границы в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности между странами. Последний раз обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии. В настоящее время по обе стороны границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военных.

Дели протестует из-за публикации «стандартной карты», которая относит к КНР некоторые индийские территории. Об этом во вторник заявлял представитель МИД Индии Ариндам Багчи. «Сегодня мы по дипломатическим каналам выразили решительный протест китайской стороне по поводу так называемой стандартной карты Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии», — сообщил Багчи.

«Мы отвергаем эти утверждения, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса», — сообщил он.

Как отмечают китайские картографы, официальный комплект карт был согласован для использования в качестве иллюcтраций в новостях, книгах и рекламных материалах. Они тaкже могут быть применены в качестве справочной базовой кaрты. И на этих картах остров Большой Уссурийский «перешел» к КНР.

Фото: Insider/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Карта спорных территорий

В 2008 году была проведена делимитация в соответствии с договором 2004 года, и остров был разделен примерно пополам, по линии впадения реки Уссури в реку Амур, напомнил в интервью NEWS.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

«Китайцы на своей половине организовали всякие выезды для туристов, — туристическую базу, а наша часть острова пока освоена очень слабо. Тем не менее в договоре все четко размечено. Поэтому, безусловно, абсолютно не понятно, почему теперь такую карту китайцы выпустили. У меня возникает вопрос: а как наш МИД отреагирует?» — задается вопросом Островский.

«У Индии, как видите, другая реакция. На тех же самых китайских картах граница нанесена так, что спорная территория в Гималаях тоже прирезана к КНР, и по этому поводу индийский МИД сразу выступил с вербальной нотой. А наш МИД почему-то молчит», — недоумевает эксперт.

Но Островский не предвидит повторения событий вроде боев за спорный Даманский остров, вспыхнувших между КНР и СССР в 1969 году. «У нас сейчас нет такой напряженности, какая была в конце 1960-х. Сейчас это вопрос чисто бюрократический, он регулируется соответствующими процедурами. Пишется вербальная нота по этому поводу и ведутся затем локальные переговоры на уровне посольств», — напомнил эксперт.

Островский также не исключает, что Москва ответит зеркально, опубликовав свою официальную карту, — тоже с намеками на территориальные претензии к соседу.

«У нас же есть Федеральное агентство геодезии и картографии. Мы не можем, а должны так ответить. Кстати, это не первый случай. Раньше китайцы публиковали официальные карты, на которых они обозначали как свои спорные территории на Амуре, а Курильские острова отдавали японцам. Более того, даже территории, которые еще в XIX веке по Айгунскому и Пекинскому договорам они передали нам, на картах тоже указывались как снова китайские. Такое было в 1960–70-е годы. В 1964 году, выступая перед японской делегацией, Мао Цзэдун грозился предъявить счет Москве на полтора миллиона квадратных километров», — рассказал китаист.

В Пекине и сейчас во власти есть группировки, считающие, что договор о разделе Большого Уссурийского острова надо пересматривать в пользу Китая, уверен Островский. «Их меньшинство, это еще не официальная линия КПК. Но вот шпильку мы от них получили, — и надо сразу реагировать по линии МИД. Спокойно, без лишнего шума, по соответствующим механизмам, но быстро. Это может на годы затянуться, а можно быстро решить вопрос», — подытожил китаист.

Появление новой карты не приведет к конфликту, это просто недоразумение, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). «Скорее всего, это недоразумение, нужно уточнить по дипломатическим каналам, как это получилось, и все дела. Сегодня все территориальные тонкости, которые существовали в свое время между СССР/Россией и КНР, давно урегулированы. Считается, что урегулирование нюансов стало одним из хороших трамплинов для того, чтобы вывести российско-китайские отношения на исключительно высокий уровень», — убежден депутат.

В июле помощник Владимира Путина Юрий Ушаков уверенно говорил, что в октябре президент посетит Китай. В это время в Поднебесной будет проходить форум «Один пояс — один путь». «Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», — заявлял тогда Ушаков. По его словам, президент в том числе примет участие в форуме инвестиционной программы.

Фото: Xu Yu/Xinhua/Global Look Press

Откуда прилетели дроны, которые взорвались в районе аэродрома Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на минувшей неделе заявил, что властям и экстренным службам удалось устранить последствия атаки украинских дронов на Псков. По информации Ведерникова, в результате инцидента в районе аэропорта никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры повреждены не были. Ущерб другим объектам в настоящее время оценивается специалистами.

БПЛА ВСУ атаковали город в ночь на 30 августа. В результате этого были повреждены несколько самолетов Ил-76. На территории местного аэропорта возник пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 65 человек из пожарно-спасательных подразделений Псковской области и 21 единица спецтехники.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин осведомлен о случившемся. По его словам, президент всегда получает всю информацию о спецоперации и налетах БПЛА.

«Вы меня спрашивали, докладывалось ли президенту о нападении дронов в Пскове. Разумеется, Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции», — отметил он.

Песков подчеркнул, что ситуацию с ударом по Пскову изучают специалисты. В частности, проверяются маршруты полета БПЛА, чтобы принять меры по недопущению таких атак в будущем. Он добавил, что Москва продолжит спецоперацию, чтобы «искоренить исходящую от киевского режима террористическую угрозу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Кремль ответит на действия Киева.

«Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Действия украинского режима не останутся безнаказанными», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов российских регионов, а также иной преступной деятельности киевского режима.

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Бородай считает, что России не нужно давать Украине «равноценные ответы».

«Зачем нам равноценные ответы? Нам надо просто уничтожить украинский марионеточный режим, вот и все. Это в целом наш ответ, который должен быть, не только за удары по Пскову и сегодняшний удар по Донецку и другие удары, теракты. Просто должно быть наше спокойное и выдержанное политическое и военное действие, которое приведет к тому, что киевского режима вообще больше не будет. И не будет страны с таким названием — Украина», — заявил Бородай NEWS.ru.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что дроны могли быть запущены с территории Прибалтики.

«Псков — это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины что ли? С территории Прибалтики? Уничтожить Прибалтику, если так. Стереть с лица земли», — сказал он в прямом эфире.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов рассказал, что ждет Прибалтику, если подтвердится факт запуска дронов с территории этого региона.

«Если выяснится, что их запускали из Прибалтики, это поменяет весь политический ландшафт, потому что это прямая агрессия. Это может стать сигналом, который приведет к кардинальным переменам нашего поведения на границах с прибалтийскими государствами и вообще в отношении этих стран. Если это будет зафиксировано и доказано, я не исключаю, что будет и военный ответ. Но для этого, конечно, нужны очень четкие и очевидные доказательства», — заявил он «Радиоточке НСН».

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что атаковавшие Псков БПЛА прилетели с Украины. Эксперт не исключил, что дроны запускались с территории одного из приграничных регионов соседнего государства.

«Украина несколько месяцев назад получила БПЛА с радиусом действия до 1000 км. Возможно, что их запустили с территории приграничных регионов Украины, в том числе с платформ на базе внедорожников. В теории, их могли собрать в РФ, но все-таки дроны носят промышленный характер, собирать их в гараже сложно», — заявил Липовой.

Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: twitter.com/mikailme/Global Look Press Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

Кто сообщил о смерти актера Янина и как выяснилось, что это ложь

2 сентября стало известно о смерти 40-летнего актера Алексея Янина, который несколько лет назад перенес инсульт. О кончине Янина со ссылкой на врачей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Telegram-канал Российского академического молодежного театра (РАМТ) написали сотни СМИ, коллеги успели выразить соболезнования семье артиста. Однако вечером выяснилось, что мужчина жив.

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — сообщили в Telegram-канале РАМТ.

В той же публикации говорилось, что коллеги выразили соболезнования родным и близким актера. В театре добавили, что о времени и месте прощания объявят дополнительно.

Актер родился 14 марта 1983 года. Первую роль в кино он сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также Янин принимал участие в проектах «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Студенты», «Трое сверху», «Дочки-матери», «Бомжиха». Он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

Янин был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

В 2015 году актер перенес обширный инсульт, был полгода в коме. Затем он стал передвигаться в инвалидной коляске. Все это время за парализованным артистом ухаживала его жена Дарья Клюшникова, выпускница «Фабрики звезд».

«Мы встретились в 2009-м и прожили до 2015-го. Пять полноценных лет... И уже больше 10 лет мы как бы вместе, но и не вместе. Однако я все еще замужем, статус пока не меняю», — признавалась жена артиста в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Клюшникова заявляла, что из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли «непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью». Она допускала, что трагедия произошла из-за «предрасположенности сосудов» и трудоголизма.

Последние годы Клюшникова не жила с тяжелобольным мужем, однако она и сын артиста регулярно его навещали. Мать актера Ольга Янина рассказывала, что именно Дарья оплачивала большую часть расходов на лечение. В последнее время актер проживал вместе со своей матерью, но жена помогала материально и регулярно навещала его.

Фото: Dariya Sidorina/Global Look Press Алексей Янин

В мае 2020 года Янин начал вставать на ноги, сообщила Ольга Янина телеканалу НТВ. По ее словам, актер перенес множество операций и «вообще первое время не разговаривал».

«Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах. Он может сказать мне приятные ласковые слова», — рассказывала женщина.

Янина обратила внимание, что Алексей — инвалид первой группы. Она подчеркнула, что о полном выздоровлении сына речи не идет. По словам женщины, в месяц на лечение актера уходит более 100 тысяч рублей.

По информации Mash, 1 сентября Алексея Янина экстренно госпитализировали.

«Его доставили на скорой в институт Склифосовского. По нашей информации, у Алексея случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. После перенесенного инсульта Янин жил в загородном доме. Последние восемь лет он не мог двигаться, самостоятельно есть и говорить, поэтому с реабилитацией ему помогали мама и отчим. Иногда к Алексею приезжали жена и сын, чтобы проведать. Сегодня утром он скончался в больнице от продолжительной болезни», — говорилось в сообщении утром 2 сентября.

Вечером 2 сентября супруга Янина сообщила, что врачи ошиблись и он жив, хоть и находится в реанимации в тяжелом состоянии в коме.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала Дарья в соцсетях.

Супруга актера Алексея Янина Дарья рассказала, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. По ее словам, они позвонили ей и родителям артиста, сообщив, что он якобы умер.

«Мне и родителям Алексея утром позвонили ритуальные агенты, которые рассказали о смерти мужа. До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Кто-то из медперсонала слил им информацию о тяжелобольном человеке. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив, — рассказала жена актера.

Вечером 2 сентября пресс-служба РАМТ опубликовала в Telegram-канале опровержение, заявив, что «ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского». В театре извинились, что ввели всех в заблуждение, отметив, что «еще никогда писать об ошибках не было настолько радостно».

Главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков заявил, что в больнице не давали информацию о смерти актера Алексея Янина.

«Не мы точно [сообщили]», — сказал Петриков.

Новость о смерти российского актера Алексея Янина изначально могла быть кем-то запущенным фейком, а не следствием ошибки врачей, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что существуют тесты для определения сохранения активности головного мозга, а если ее нет, то не функционируют центры в стволе мозга, отвечающие за дыхание и сердцебиение. В этом случае, подчеркнул собеседник, специалисты могли неправильно истолковать показатели.

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Янин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алексей Янин в спектакле «Шатов. Кириллов. Петр» Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин с мамой Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин с мамой Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин и Ольга Краско Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин и Ольга Краско Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин Фото: Социальные сети Ольги Яниной Алексей Янин

«Существуют тесты, определяющие активность мозга. Если ее нет, то не функционируют центры в стволе мозга, отвечающие за дыхание и сердцебиение. Возможно, медперсонал неправильно оценил эти тесты. Но не исключено, что это был кем-то намеренно запущенный фейк, может, от недоброжелателей, и предъявлять претензии медикам неправильно», — отметил Умнов.

Как рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев, произошедшее с Алексеем Яниным наглядно свидетельствует о грубом нарушении п.2 ст.49 Закона «О СМИ» и если супруга Алексея посчитает, что публичное сообщение о его смерти нанесло ей моральный вред, она вправе подать иск в суд.

«Если звонило частное лицо с известием о смерти супруга и преследовало получение материальной выгоды, то здесь очевидно покушение на мошенничество. Если же это просто чья-то идиотская шутка, то, боюсь, это предмет гражданско-правового разбирательства о возмещении морального вреда — это если есть четкие доказательства, что именно конкретное лицо дало эту заведомо ложную информацию», — отметил юрист.

По словам адвоката, «если речь пойдет о мошенничестве, то наказание зависит от того, какую сумму они хотели похитить обманным путем, используя заведомо ложную информацию. Это будет определять часть статьи 159 УК РФ.

«По первой части до двух лет, по второй — до пяти, по третьей — до шести и по четвёртой — до десяти. Но невозможно определить часть, не зная суммы предполагаемого хищения», — подчеркнул юрист.

Читайте также:

Стало известно, как ВСУ могли обстреливать Псков

РФ, Украина, Прибалтика? Откуда запустили атаковавшие Псков дроны

«Умерший» актер Янин оказался жив: как случилась ошибка, что с ним сейчас